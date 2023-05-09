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وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية لدفع الاستثمارات بين البلدين

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 20:30 قراءة: 0 د, 55 ث
      
وقعت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وكالة النهوض بالاقتصاد ببوسان بكوريا الجنوبية، تهدف الى وضع اطار عملي لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتحديد إجراءات التعاون لتوسيع علاقات الاستثمار بين تونس وبوسان وتعزيز العلاقات والقدرات المؤسسية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم، في اطار اشغال الدورة الثانية لمنتدى الاعمال التونسي الكوري الافريقي، الى جانب مذكرتي تفاهم اخريين بين تونس وكوريا، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وترمي مذكرة التفاهم بين الوكالتين، الى تعزيز القدرات والمساعدة الفنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء وتبادل المعلومات المتعلقة بسياسات الاستثمار والحوافز والفرص فضلاً عن الإحصاءات المحينة المتعلقة بالتجارة بكلا البلدين.

ويعمل الطرفان بموجب الوثيقة ذاتها، على تبادل الخبرات الفنية والمعارف وفرص التكوين لمختلف منخرطي الهيكلين في مجالات تطوير وتيسير الاستثمارات ومتابعة المستثمرين علاوة على تقديم تقرير سنوي يتضمن البيانات الاقتصادية والمعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

وافادت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان تنفيذ الاتفاقية ستسهر عليه وحدة تنسيق ومراقبة تضم مديرين وخبراء يعينهم كل طرف.

وستتولى الوحدة ذاتها، ايضا، ضبط خطة عمل تحدد الأنشطة ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المذكرة. يشار الى أنه يوجد في تونس ست شركات كورية توفر 2329 موطن شغل.

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