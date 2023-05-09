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بطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد للسيدات - بداية متعثرة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 17:18 قراءة: 0 د, 19 ث
      
خسرت فتيات نادي الرياضة النسائية بالمكنين امام نادي الإدارة العامة للرياضة والشرطة الكونغولي 28-30 في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الاولى ضمن الدور الاول للنسخة التاسعة والثلاثين لبطولة إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس لكرة اليد للسيدات والرجال التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة الى غاية 18 ماي الجاري.
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز بيترو اتلتيكو الانغولي على سبورتينغ المصري 26-20.

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