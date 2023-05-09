القطب الصناعي بالفجة يواجه إشكالية في اليد العاملة ودعوة الى الاسراع بتوزيع المساكن الاجتماعية وتدعيم شبكتي النقل العمومي والخاص

فيما ارتفع نسق الاستثمار بنسق هام وسريع في القطب الصناعي "نيوبارك"، ببلوغ 12 مؤسسة صناعية متنوعة الاختصاصات ناشطة توفر 08 الاف موطن شغل، يواجه عدد من المستثمرين إشكالية عدم وجود اليد العاملة الكافية نتيجة صعوبات النقل بالمنطقة، وعدم الاستقرار بالمنطقة السكنية المبرمجة، رغم جاهزية الجزء الأكبر من المساكن الاجتماعية منذ سنوات.



وهذا الاشكال، اثاره عدد من المستثمرين وممثلي الجهة بمجلس النواب، على هامش حفل وضع أساس المصنع الألماني الجديد لمجمّع "ماركارد اوتوماتيف" المختص في تصنيع أنظمة التحويل والتحكم الميكاتروني، الخميس المنقضي ، واكدوا التجاء بعضهم الى جلب يد عاملة من مناطق تبعد 70 كلم، في الوقت الذي كان يفترض استقرار متساكني المنطقة السكنية التي انطلق الاعداد لها بالتوازي مع الاعداد لمشروع القطب الصناعي لتكون منطقة الفجة مندمجة سكنية صناعية.



من جهته، اعتبر مدير عام القطب الصناعي جلال بلحاج خليفة في تصريح ل"وات"، ان عدم وجود اليد العاملة الكافية بات يشكل صعوبة للمستثمرين، وأضاف ان القطب الصناعي يضم 12 مؤسسة توفر 08 الاف موطن شغل ، وسترتفع مع نهاية اشغال المصنع الجديد لمجمّع "ماركارد اوتوماتيف" الالمانية العالمية ب1500 موطن شغل إضافي، وهو ما يتطلب الإسراع بتدعيم شبكتي النقل العمومي والخاص وتوزيع المساكن الاجتماعية .



وعبر عن استعداد إدارة القطب الصناعي في اطار مسؤوليتها الاجتماعية، لتدعيم شبكة الخدمات الضرورية والتي تساهم في توفير الخدمات للمنطقة السكنية، واشار الى توفير فضاءات خدمات ضمن تقسيم القطب فضلا عن الشروع في انجاز فضاء رياضي، وذلك في انتظار استقرار السكان بالمشروع السكني وتحديد بقية الضروريات التي يمكن المساهمة فيها لتوفير الظروف الملائمة لحياة المتساكنين.



واكدت مصالح الوزارة خلال اللقاء، تركز الجهود على تجاوز الإشكاليات التي تواجه المستثمرين في القطب الصناعي في توفير اليد العاملة الضرورية المرتبط بانجاز المنطقة السكنية الكبرى المبرمجة، حيث تمت برمجة المشروع منذ سنوات، في إطار رؤية استراتيجية بربط المنطقة الصناعية الممتدة على 216 هكتارا، بمنطقة سكنية كبرى لتكون منطقة مندمجة سكنية صناعية، لكن التعثرات التي واجهت بعض أجزاء انجاز مشروع السكن الاجتماعي، وعدم توزيع المساكن على المنتفعين في الآجال المبرمجة ، ومحدودية خطوط النقل، أثر على نقص اليد العاملة الضرورية في القطب الصناعي.



وبينت تواصل جهود التنسيق بالتباحث في الحلول الظرفية والضرورية مع مصالح الولاية، وقد وقع تمديد بعض خطوط النقل الجماعي الى المنطقة، في انتظار تسليم مزيد من رخص النقل الجماعي بالمنطقة، مع التشاور مع وزارة النقل من اجل التوصل الى حلول دائمة، ووضع مقاربة متكاملة لتطوير قطاع النقل بالمناطق الصناعية المندمجة ومنها الفجة التي تشهد نسق استثماري هام.



من جهته، أعتبر النائب بمجلس النواب عن الجهة، صابر الجلاصي، ان احد الحلول الهامة والناجعة لتذليل إشكاليات النقل العمومي تتمثل في ربط المرناقية عموما، والفجة خصوصا، بالخط الحديدي السريع محطة بوقطفة سيدي حسين، واكد ضرورة العمل على ذلك في الفترة القادمة مع تعزيز اسطول الحافلات، وبين انه عرض الامر على مصالح وزارة النقل، التي رأت من الضروري العمل على توفير محطات او نقاط تجميع العمال التي سيقع اعتمادها بالمنطقة، وذلك في انتظار تنسيقه لقاء مع نفس المصالح وشركة النقل والقطب الصناعي، وكافة المصالح المعنية لضبط الحاجيات الضرورية والاعدادات اللازمة لإتمام عملية الربط الضرورية لجميع المتساكنين وليس لعملة القطب فقط.



وفي ذات السياق أكد حرصه على تذليل صعوبات المنطقة السكنية، التي تعتبر أحد حلول توفير اليد العاملة للمنطقة الصناعية، حيث من المزمع تنظيم لقاء جهوي في الغرض باشراف والي الجهة يجمع كافة الأطراف ذات العلاقة للنظر في تقدم الجزء المعطل من برنامج السكن الاجتماعي الذي يشمل بناء 210 مساكن، وموعد تسليم المساكن الى المنتفعين.



