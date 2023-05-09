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كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال الــ24 ساعة الفارطة

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 12:10 قراءة: 1 د, 13 ث
      
سجلت مصالح الرصد الجوي نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الــ 24 ساعة المنقضية (من السابعة من صباح امس الإثنين إلى السابعة من صباح الثلاثاء) بعدد من مناطق البلاد، في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر.
 
  // ولاية جندوبة// بني مطير 40 / عين دراهم 36 / فرنانة 25 /  سد بوهرتمة 18/جندوبة 14 / سد بربرة 14 / بلطة بوعوان 7 / وادي مليز 6
 
  //ولاية مدنين//  حومة السوق 32/ مليتة 30/حاسي الجربي28 / جرجيس 27 / والغ 26 / ميدون 26 /جربة 24 / بن قردان 21/ مدنين 20/ اجيم 17 /مدنين الشمالية 10 
 
  //ولاية صفاقس// قرقنة 26/ رملة 26 / الحنشة 17 / عين تركية 12/ الطهاهرة 11/ الشعال 10 جبليانة 13 / الغرابة 10 /ساقية الداير
 
  //ولاية تطاوين// تطاوين الشمالية  20/  تطاوين 16 /بئر الاحمر 9 / سمار 6/ غمراسن 3
 
//ولاية الكاف// ساقية سيدي يوسف 20/  القصور 17/وادي ملاق 14/ الطويرف13/نبر 11/ السرس 11/ قلعة سنان 10/  الدهماني 10/ القلعة الخصباء 8/الكاف 7/تاجروين 6
 
  //ولاية المهدية// اولاد الشامخ 18 / الجم 13 / ملولش 13/الشابة 12/ السواسي 9/ بومرداس 7
 
  //ولاية نابل// قرمبالية 17/ بني خلاد 13/ بوعرقوب 12/ دار شعبان 12/ قربة 10/ بني خيار 9/سليمان 9/ نابل 9/ قليبية 4
 
  //ولاية بنزرت// غزالة 16 / جومين 8 /  سجنان 5/بنزرت المحطة 4 / غار الملح 3/ بنزرت المدينة 2
 
  //ولاية  سليانة// مكثر 15 / برقو 15 / الروحية 11/سليلنة المدينة 11/ سليانة المحطة 10/  كسرى 9/ سيدي بورويس/ الكريب 8/قعفور 6
 
//ولاية منوبة// المرناقية 10/ شواط 7/ برج العامري 7/ البطان 7/ طبربة 6/ منوبة 5/  الجديدة 2
 
//ولاية قفصة// بلخير 4/السند4/ام العرايس4/ المتلوي 3

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