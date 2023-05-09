جلسة عمل بوزارة التشغيل تبحث الحلول الممكنة لإعادة تفعيل مراكز التكوين المهني في قبلي ودوز الخريف المقبل

انتظمت أمس الاثنين جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني لتدارس سبل إعادة انطلاق التكوين الأساسي خلال دورة الخريف لسنة 2023 في مراكز التكوين المهني بكل من قبلي ودوز.



وشدد رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، بالمناسبة على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير خدمات المبيت والإعاشة لاستقبال المتكونين إلى جانب استحثاث نسق اقتناء التجهيزات والمعدات التكوينية والانطلاق في تنفيذ برامج التكوين المستمر لفائدة المكوّنين وإعادة تأهيلهم بالجهة.



وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على إعداد برمجة زمنية تأخذ بعين الاعتبار كل الفرضيات الممكنة لضمان انطلاق التكوين في الآجال المتفق عليها ومزيد التنسيق بين المتدخلين على المستوى الجهوي والمركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني لدراسة الجوانب الفنية والبيداغوجية وتوفير التجهيزات الضروريةللإنطلاق التكوين.



وقد حضر جلسة العمل المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان، والمديرين المركزيين لمتابعة المشاريع والبناءات والموارد البشرية والمديرين العاميين بالوزارة المعنيين بملف التكوين المهني والتخطيط والصفقات العمومية والإشراف والتنسيق ونظم المعلومات وممثلي الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل والإتحاد الجهوي للشغل بقبلي.



كما حضر الجلسة عن بعد المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بقبلي عثمان المحمودي ومديري مراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني بقبلي ودوز وممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة.



