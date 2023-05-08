"دور القضاة في مكافحة الفساد"، محور لقاء رئيس الدولة برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء

وشدّد الرئيس، بالمناسبة، على أن "الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة، لا لتوظيفها حتى يتم الإفلات من العقاب"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدّة سنوات، دون البتّ النهائي فيها، بإصدار عديد الأحكام التحضيرية والاختبارات، فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.كما أكّد قيس سعيّد على أنه "لا شيء يُمكن أن يتحقق دون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع".