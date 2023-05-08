مشاركة 189 رباع ورباعة من 22 دولة في البطولة الافريقية لرفع الاثقال الترشيحية لأولمبياد باريس 2024

سيشارك 189 رباعا ورباعة من 22 دولة في البطولة الافريقية الترشيحية لأولمبياد باريس 2024، والتي ستحتضنها تونس من 11 الى 20 ماي الجاري حسب ما افادت به الجامعة التونسية لرفع الأثقال، مساء اليوم الاثنين، .





وكشف فتحي المصمودي رئيس الجامعة التونسية لرفع الأثقال ورئيس لجنة التنظيم خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة تنظيم البطولة الافريقية، ا لثالثة والثلاثون للفتيان والثانية والعشرون للفتيات، بمقر دار الجامعة الرياضية ان منظمي البطولة حريصون على انجاح الحدث على جميع المستويات، وخاصة ما يتعلق بخطة مكافحة المنشطات، قائلا انّ مكافحة المنشطات تحضى بأهمية بالغة لدى الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي وجّه ما نسبته 30 بالمئة من ميزانيته نحو مكافحة المنشطات.



واوضح أنّ البطولة التي ستقام بقاعة حمادي بن عمار بحلق الوادي ستشهد حضور شخصيات رفيعة المستوى على الصعيد القاري والعالمي، على غرار رئيس الاتحاد الافريقي و رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مبينا أنّ فعاليات البطولة ستبث مباشرة على المنصة الرسمية للاتحاد الدولي للعبة.





ومن جهته أكد محمد بن عمر المدير الفني للجامعة التونسية للأثقال، وعضو لجنة التنظيم أنّ المشاركة التونسية ستكون ممثلة في البطولة الافريقية بـ 10 رباعين و 10 رباعات، لافتا النظر أنّه وقع التحضير للحدث باجراء 4 تربصات داخلية و تربص خارجي.

وأشار الى أنّ الجامعة التونسية لرفع الأثقال تتوقع أن يضمن 3 رباعين تونسين، بصفة مبكرة من بين جملة العناصر الـ 20 ، المشاركة في البطولة الافريقية تأهلها الى أولمبياد باريس، ذاكرا منهم بالأخص الرباعين كارم بن هنية وأيمن باشا و الرباعة غفران بلخير بطلة العالم.

وأفاد أنّه يرشح الرباعتين شيماء الرحموني وجواهر القاسمي لتحقيق انجاز هام في البطولة، متوقعا احراز الرفاعة الأولى لـ 3 ميداليات ذهبية و الثانية لـ 3 ميداليات فضية، كما انه توقع احراز الرباع أمين بوحجبة 3 ميداليات فضية ، ما قد يرفع من حظوظ الثلاثي في التأهل الى الألعاب الأولمبية.

وقال أنّ التأهل للأولمبياد باريس 2024 يبقى مرهونا في جميع الأوزان، بثلاث معايير أساسية، هي التصنيف العالمي، والانجاز القاري، والدورات الترشيحية، مضيفا في هذا السياق أنّ الاتحاد الدولي للعبة يطالب جميع الرباعين والرباعات المعنيين بالمنافسة على التأهل للأولمبياد بالمشاركة في 5 دورات ترشيحية تبتدأ بالبطولة الافريقية بتونس، ثم ببطولة العالم بالسعودية، ثم بكأس العالم في تايلندا.



وسيشارك في البطولة رفاعون ورفاعات من تونس و مصر و المغرب و ليبيا و الجزائر و جنوب افريقياو لوسوتو و الكونغو الديمقراطية و غانا و- نيجيريا و كينيا و الكاميرون و أوغندا و بوتسوانا و مدغشقرو السودان و سيراليوني و زمبيا و السيشيل و جزر الموريس و موريتانيا و أذريبيجان (مشاركة خاصة).



وتشمل قائمة العناصر الوطنية التي ستشارك في البطولة الافريقية التأهليلية لأولمبياد باريس 2024 الرفاعين والرفاعات .



الذكور: محمود سجير الجبالي (55 كلغ) - أمين بوحجبة (61 كلغ) - عزيز بالحاج (67 كلغ) - أيوب سالم (67 كلغ) - كارم بن هنية (73 كلغ) - سليم البشيني (81 كلغ) - حمزة بن عمر (81 كلغ) - ريان غريسة (89 كلغ) - أيوب الدريدي (96 كلغ) - أيمن باشا (109 كلغ).



الاناث: ميساء الخضراوي (45 كلغ) - نور الخلفاوي (49 كلغ) - أسراء البجاوي (49 كلغ) - آية العوادي (55 كلغ) - غفران بلخير (59 كلغ) - سهير الخميري (59 كلغ) - شيماء الرحموني (64 كلغ) - جواهر القاسمي (64 كلغ) - نورس الحمراوي (71 كلغ) - زينب المغراوي (76 كلغ).



