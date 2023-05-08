إنقاذ عشرة مهاجرين من الغرق بسواحل نابل وضبط 30 شخصا بصفاقس بصدد التحضير للإبحار خلسة (الحرس الوطني)

أحبطت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، ليلة البارحة، عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ببني خيار وأنقذت عشرة (10) مهاجرين تونسيين بعد أن تعرض مركبهم للغرق، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين في بلاغ.



وفي بلاغ ثان، أكد المصدر ذاته أن وحدات الحرس الوطني بصفاقس حجزت، الليلة الماضية، مركب صيد خشبي حديث الصنع إثر مداهمة أربعة منازل، وكذلك مجموعة من الآلات والمعدات التي تم استغلالها في الغرض ومبلغا ماليا من العملة التونسية، وذلك في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية والإطاحة بمنظميها.

كما تمكنت ذات الوحدات، أمس الأحد، من ضبط 25 شخصا، بينهم أجنبي عربي، بجهة ساقية الدائر بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق المتحدث باسم الحرس، الذي أكد أن من بينهم منظم العملية.

وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبية.

وفي ذات السياق، ضبطت دورية مشتركة بين مركز الحرس الوطني بالعامرة من ولاية صفاقس والفرقة الوطنية للمرور، أمس الأحد، سيارة أجرة على متنها خمسة أشخاص، بينهم أربعة من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بصدد التنقل نحو سواحل الجهة للمشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة .



