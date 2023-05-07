تنس:المنتخب التونسي للناشئين يشارك في البطولة الافريقية بالقاهرة

يشارك المنتخب الوطني التونسي للناشئين و الناشئات للتنس في منافسات البطولة الافريقية للعبة و التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 7 الي 14 ماي 2023 .



ويتالف المنتخب الوطني التونسي الذي تحول اليوم الى مصر وفق ما اعلنت عنه اليوم الاحد الجامعة التونسية للتنس من اللاعبات :نادين الحمروني وسارة عتيق و نور سحنون اما تشكيلة الذكور فتتالف من أحمد درمول انس بن يوسف إسكندر نصايري

ورافق اشبال المنتخب التونسي في هذه التظاهرة القارية كل من المدربين أنيس بوشلاكة و بلال السوداني رفقة رئيس الوفد الدكتور طارق البرهومي عضو المكتب الجامعي .



