Babnet

تنس:المنتخب التونسي للناشئين يشارك في البطولة الافريقية بالقاهرة

Publié le Dimanche 07 Mai 2023 - 19:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
يشارك المنتخب الوطني التونسي للناشئين و الناشئات للتنس في منافسات البطولة الافريقية للعبة و التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الممتدة من 7 الي 14 ماي 2023 .

ويتالف المنتخب الوطني التونسي الذي تحول اليوم الى مصر وفق ما اعلنت عنه اليوم الاحد الجامعة التونسية للتنس من اللاعبات :نادين الحمروني وسارة عتيق و نور سحنون اما تشكيلة الذكور فتتالف من أحمد درمول انس بن يوسف إسكندر نصايري
ورافق اشبال المنتخب التونسي في هذه التظاهرة القارية كل من المدربين أنيس بوشلاكة و بلال السوداني رفقة رئيس الوفد الدكتور طارق البرهومي عضو المكتب الجامعي .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266155


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 07 ماي 2023 | 17 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:53 19:15 16:03 12:23 05:19 03:40
Babnet
21°
 Babnet30° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-1820°-1723°-1625°-1625°-15
  • Avoirs en devises
    21826,7

  • (5 Mai)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,35800 DT        1$ =3,04526 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Mai)   1283,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    