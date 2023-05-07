صادرات تونس الصناعية تتجاوز 14 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من 2023

سجلت الصادرات الصناعات المعملية لتونس خلال الثلاثي الأول 2023، زيادة بنسبة 7ر15 بالمائة لتبلغ مع نهاية مارس الفارط 2ر14 مليار دينار مقابل 2ر12 مليار ينار في الفترة ذاتها من سنة 2022 بزيادة بنحو 2 مليار دينار.



ووفق البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، فقد عرفت جميع فروع قطاع الصناعات المعملية دون استثناء زيادة في حجم مبيعاتها الخارجية في نهاية الثلاثية الأولى من هذا العام لتشهد حركية لافتة ولو بنسب متفاوتة بلغت ادناها 3ر1 بالمائة

واقصاها 6ر22 بالمائة.



وحاز قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية على النصيب الأكبر من قيمة صادرات الصناعات المعملية بتحقيق عائدات في حدود 7 مليار دينار مقابل 9ر5 مليار دينار بزيادة بنسبة 8ر18بالمائة.



وحقق قطاع النسيج والملابس ثاني اعلى مبيعات خارجية بقيمة 6ر2 مليار دينار في أواخر الثلاثي الأول من هذه السنة مقابل 2ر2 مليار دينار في الفترة ذاتها من السنة الماضية بنمو ب8ر16 بالمائة.



وبدوره حقق قطاع الصناعات الغذائية (أساسا زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري) زيادة في صادراته بنسبة 7ر14 بالمائة لتبلغ قيمتها 7ر1 مليار دينار في أواخر مارس الفارط مقابل2ر1 مليار دينار في الفترة ذاتها من عام 2022



وبحسب مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، لم تستثن حركية قطاع الصناعات المعملية مجال الصناعات المختلفة التي سجلت صادراته زيادة بنسبة 8ر12 بالمائة لتصل الى أكثر من 1 مليار دينار مع نهاية مارس 2023 مقابل 942 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.



وبتطور بنسبة 3ر1 بالمائة بلغت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية خلال نفس الفترة 1ر1 مليار دينار مقابل 1 مليار دينار في السنة الماضية.



ومن جهته حقق قطاع الجلود الأحذية حجم صادرات بقيمة 4ر587 مليون دينار في نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة

مقابل 3ر479 مليون دينار في الفترة ذاتها من السنة المنقضية بتطور بنسبة 6ر22 بالمائة.



وبالنسبة الى قطاع مواد البناء والخزف والبلور فلم تتطور صادراته سوى ب9ر8 مليون دينار لتبلغ 9ر332 مليون دينار في نهاية مارس الماضي مقابل 324 مليون دينار في الفترة نفسها من السنة الفارطة.



