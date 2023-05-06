مباراة النادي الافريقي والترجي التونسي - وزارة الداخلية تعلن عن تدابير امنية حفاظا على سلامة الجماهير الرّياضيّة

افادت وزارة الدّاخليّة أن مصالحها الأمنيّة تولت اليوم السبت حجز كميات هامّة من الشماريخ بمختلف أنواعها كان من المُزمع استعمالها أثناء المقابلة الرياضيّة التي ستجرى غدا بملعب حمادي العقربي برادس حسب الوزارة وذلك اضافة الى مواد صلبة وعجلات مطاطيّة بمحيط الملعب ر، وقد تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بالتنسيق مع النيابة العموميّة.



واضافت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم انه حفاظا على سلامة الجماهير الرّياضيّة سيتمّ اتخاذ جملة من التدابير تتمثل أبرزها في تشديد المراقبة الترتيبيّة على جميع وسائل النقل المتجهة نحو الملعب و السّماح فقط بإدخال قوارير المياه والمشروبات الغازيّة صغيرة الحجم مع نزع أغطيتها.



ودعت الوزارة الجميع الى ضرورة الحفاظ على الأجواء الإحتفاليّة واحترام القانون .

ويتبارى النادي الافريقي والنرجي الرياضي التونسي غدا الاحد بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة السادسة من مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم







