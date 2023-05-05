وزارة الشؤون الثقافية تنعى الناقد الأدبي محمد صالح بن عمر

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم، الناقد والمترجم محمد صالح بن عمر الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة 05 ماي 2023.



والراحل هو ناقد أدبي ومترجم ورحالة وباحث لغوي وتعليمي وموثّق، وصاحب المجلة الالكترونية "مشارف"، وقد صدر له ما يناهز ال65 كتابا نقديا ومعرفيا.



وولد محمد صالح بن عمر بضاحية قرطاج يوم 20 فيفري من سنة 1949، وزاول تعلّمه بالمدرسة الابتدائيّة المختلطة بقرطاج درمش، ثمّ بالمعهد الثّانويّ للمدينة نفسها.



وامتدّت تجربته النقدية من سنة 1967 تاريخ صدور مقاله الأول إلى سنة 2009، تاريخ قراره اعتزال هذا النّشاط الأدبي والفكري في نقد الأدب نثرا وشعرا.



ومنذ سنة 2009 اتجه الفقيد الى تجربة عربية في النقد والتّرجمة، وقد صدرت له في هذا الإطار عدّة مقالات وترجمات في مجلاّت ومواقع إلكترونيّة محكّمة عربيّة وفرنسيّة وبلجيكيّة ومجريّة وأمريكيّة بطلب من المشرفين عليها، كما نشرت له دار "أديلفر"بفرنسا 07 مجموعات شعريّة ترجمها إلى الفرنسيّة للشّاعرات السّوريّات سوزان إبراهيم (ثلاث مجموعات) وليندا عبد الباقي وأميمة إبراهيم وللشّاعرين العراقيّين عدنان الصّائغ وحمدان طاهر المالكي وللشّاعر التّونسيّ محمّد عمّار شعابنية وغيرهم.



وفي سنة 2020 كرّم "منتدى الفكر التنويري التونسي" الناقد والمفكر الكبير محمد صالح بن عمر من خلال ندوة فكرية احتضنتها مدينة الثقافة الشاذلي القليبي واحتفت بتجربته النقدية والأدبية والمعرفية الثرية والهامة، مبرزة جوانب مضيئة من تجربته الإنسانية والمهنية المتفرّدة.

ومن كتبه المنشورة "أشكال القصّة الجديدة في تونس" (1972)، و"العربيّة وثورة المناهج الحديثة" (1986)، و"مختارات الشعر التونسي الحديث والمعاصر" (1990)، و"محاضرات في الأدب التونسي" (2000 )، و"إطلالات على المشهد الحكائي في تونس" (2007)، و"الشّاعرة إيمان عمارة" (2015)، و"الشّاعرة جانيس مونتوليو" (2016)



