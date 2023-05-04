وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، يوم الخميس، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية إلى المملكة المتّحدة بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل تونس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ، يومي 5 و6 ماي 2023، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الصداقة المتينة والتفاهم والثقة التي تميز الشراكة التونسية-البريطانية، والتي شهدت دفعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سيما عقب إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين في أكتوبر 2019 وهي الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.
وأعرب الوزير بالمناسبة عن أمله في أن يستمرّ الحوار البنّاء والمسؤول بين تونس والمملكة المتحدة، في سياق فهم خصوصيّات المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، الملتزمة بشكل لارجعة فيه بصون الحريات وترسيخ دعائم دولة القانون وإرساء نموذج للتنمية المستدامة والعادلة والشاملة، بما يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب التونسي.
كما أكّد الوزير في هذا الاطار ، أنّ الأولوية في الظرف الراهن تكمن في النهوض بالاقتصاد وتحسين ظروف عيش التونسيين، وأنّ أيّة رسائل مشكّكة أو مواقف سلبية من شانها التعقيد اكثر للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يؤديها وزير الخارجية إلى المملكة المتّحدة بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل تونس في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ، يومي 5 و6 ماي 2023، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيز أواصر الصداقة المتينة والتفاهم والثقة التي تميز الشراكة التونسية-البريطانية، والتي شهدت دفعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، سيما عقب إبرام اتفاقية شراكة بين الجانبين في أكتوبر 2019 وهي الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.
وأعرب الوزير بالمناسبة عن أمله في أن يستمرّ الحوار البنّاء والمسؤول بين تونس والمملكة المتحدة، في سياق فهم خصوصيّات المرحلة التي تمرّ بها بلادنا، الملتزمة بشكل لارجعة فيه بصون الحريات وترسيخ دعائم دولة القانون وإرساء نموذج للتنمية المستدامة والعادلة والشاملة، بما يتوافق مع التطلعات المشروعة للشعب التونسي.
كما أكّد الوزير في هذا الاطار ، أنّ الأولوية في الظرف الراهن تكمن في النهوض بالاقتصاد وتحسين ظروف عيش التونسيين، وأنّ أيّة رسائل مشكّكة أو مواقف سلبية من شانها التعقيد اكثر للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
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