الرابطة المحترفة الاولى - اتحاد بن قردان يخطف فوزا ثمينا امام الاتحاد المنستيري 3-2 ويرتقي الى المركز الثاني

صعد اتحاد بن قردان الى المركز الثاني ضمن منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتغلبه على ضيفه الاتحاد المنستيري 3-2 في المباراة التي اقيمت اليوم الخميس في ختام الجولة الخامسة.



وعرفت المباراة تسابقا وتلاحقا في التسجيل بعد ان افتتح اتحاد بن قردان النتيجة عبر فخر الدين العوجي في الدقيقة 38 قبل ان يدرك ادريس المحيرصي التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة 55. وعاد فخر الدين العوجي ليمنح التقدم مجددا لاتحاد بن قردان من ركلة جزاء في الدقيقة 64 لكن الاتحاد المنستيري سرعان ما عدل الكفة عن طريق الجزائري عبد القادر بوتيش في الدقيقة 71. وبينما كانت المقابلة تلفظ انفاسها الاخيرة، خطف رفيق الكمرجي الانتصار في الوقت بدل الضائع (90 زائد 4) ليرتقي اتحاد بن قردان الى مركز الوصافة برصيد 13 نقطة على بعد نقطتين من النجم الساحلي المتصدر قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاحد المقبل بالملعب الاولمبي بسوسة لحساب الجولة السادسة.

وفي المقابل، تواصلت النتائج السلبية للاتحاد المنستيري حيث انقاد الفريق الى خسارته الثالثة على التوالي في سباق البطولة ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز السادس ويصبح مدربه الصربي داركو نوفيتش اكثر من اي وقت مضى على صفيح ساخن خصوصا بعد الخروج ايضا من مسابقة كاس الكونفدرالية الافريقية على يد اسيك ميموزا الايفواري يوم الاحد الماضي.



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النجم الساحلي 15 5 4 0 1 5 2

2- اتحاد بن قردان 13 5 3 1 1 8 5

3- النادي الافريقي 11 5 3 1 1 6 2

-- الترجي الرياضي 11 5 2 1 2 4 5

5- الاولمبي الباجي 9 5 2 1 2 4 2

6- الاتحاد المنستيري 8 5 1 1 3 5 7

7- النادي الصفاقسي 6 5 1 2 2 1 3

8- اتحاد تطاوين 3 5 0 1 4 2 9



