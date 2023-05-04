وضع حجر أساس لمصنع جديد لمجمع ""ماركارد اوتوماتيف" بالمنطقة الصناعيّة "نيوبارك الفجّة"

تعززت المنطقة الصناعيّة "نيوبارك الفجّة" بجهة المرناقيّة بمصنع جديد لمجمّع ""ماركارد اوتوماتيف" الالمانية العالمية الرائدة في تصنيع أنظمة التحويل والتحكم الميكاتروني " ضمن برنامج توسعة صناعاتها في تونس الناشطة بها منذ 32 سنة ، وذلك بقيمة استثمارات جملية تقدر ب200 مليون دينار.



وقد شهد القطب الصناعي اليوم الخميس ،وضع حجر أساس المشروع في موكب رسمي انتظم بالقطب بإشراف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة نويرة القنجي وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بيتر بورغل ورئيس مجلس ادارة مجموعة ماركارد الألمانية « هارالد ماركارد " ومدير عام الشركة بتونس نورد الدين اليعقوبي، بحضور والي الجهة ونواب البرلمان عن الجهة.



وتمتد هذه الوحدة الجديدة المصدرة كليا على مساحة جملية قدرها12 هكتار ستوفر بعد انتهاء اشغال قسطيها حوالي 1500 موطن شغل جديد وستنطلق بداية من ربيع 2024 في إنتاج لوحات تحكم متطورة جدا خاصة بداخل السيارات المتطورة.



وبمناسبة وضع حجر الأساس لهذا المشروع اكدت وزيرة الصناعة في تصريح اعلامي ان هذا الاستثمار يكتسي أهمية كبرى على اعتبار قيمته وافاقه الاقتصادية والتشغيلية، حيث سيكون قسطه الأول جاهزا على مساحة 33 الف متر مربع جاهزا في افريل 2024 ، بطاقة تشغيلية هامة اغلبها من الإطارات والمهندسين .

واعتبرت ان وضع ثقة هذا المستثمر في تونس من جديد ، واختيارها لتركيز اكبر مصنع له لصناعة اللاقطات الميكاترونيك للسيارات الفخمة فيها وتحديدا في الفجة ، هو تكريس لواقع الاستثمار في تونس والارضية المهيئة له ، خاصة مع النسق الكبير الذي شهده في الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الحالية وتطور نوايا الاستثمار بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية وخاصة في الاختصاصات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ومنها قطاع مكونات السيارات الذي ينشط به 280 مؤسسة ويشغل في 90 الف موطن شغل ، والذي تصدر المرتبة الأولى في مجال الصادرات بنسبة اكثر من 45 بالمائة من الصادرات الصناعية.

من جهته اكد رئيس مجلس إدارة المجمع "هارالد ماركارد " انه بعد إنشاء مصنع ثان في غاية الحداثة بمنطقة " الفجة " بعد العقبة في 2014 ، يواصل المجمع قصة نجاحه في شمال إفريقيا، معتبرا ان رغم انتشار المجمع عبر فروعه في أوروبا واسيا وامريكا فانه وقع الاختيار على تونس لتركيز هذا المصنع الاكبر من نوعه في مجال" الميكاترونيك المعدة للسيارات الفخمة " لما لها من ميزة تفاضلية كبيرة

وفي نفس السياق صرّح نور الدين اليعقوبي المدير العام لشركة " ماركارد" بتونس انه بعد مشروع العقبة الذي يوفر الفي موطن شغل بنسبة تاطير ب35 بالمائة ، يأتي هذا المشروع الهام الذي سيكون جاهزا في جزئه الأول في افريل القادم وسيكون بنسبة تاطير تفوق ال30 بالمائة .

وأضاف ان الموقع الجديد للإنتاج سختزل كافة العوامل التي تسمح بالاستغلال الفعال واحترام المعايير البيئية، معبرا عن امله أن تستلهم المزيد من الشركات الألمانية من التجربة الناجحة لمجموعة " ماركاردت " وأن تستفيد من الفرص الاستثمارية الجديدة الموجودة اليوم في تونس ".

و يذكر أن مؤسسة ماركارد الألمانية بدأت نشاطها في تونس سنة 1991 بعدد جملي من العملة والفنيين لا يتجاوز الثلاثين 2000 منهم اكثر من 300 إطار ، وقد تأسست كشركة سنة 1925 ويقع مقرها الرئيسي بألمانيا وتشغل نحو 11 الف عامل وموظف في العالم موزّعين على 22 موقع إنتاج في أربع قارّات، وهي وتستثمر كل عام حوالي 10 بالمائة من رقم معاملاتها في مجالي البحث والتطوير.



كما منحت الحكومة شركة "ماركارد اوتوماتيف" في إطار أمر حكومي صدر في 20 ماي 2021، الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.





