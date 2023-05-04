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وزير الدفاع يعطي إشارة انطلاق غراسة النخيل بمنطقة المحدث في قبلي ويطّلع على سير العمل بالمستشفى العسكري بقابس

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 15:20 قراءة: 1 د, 0 ث
      
تولى وزير الدفاع الوطني، عماد مميش، أمس الأربعاء، إعطاء إشارة انطلاق غراسة أشجار النخيل بمنطقة "المحدث" بمعتمدية الفوّار من ولاية قبلي، كما تحوّل إلى المستشفى العسكري بقابس، أين تفقّد سير العمل بهذه المؤسسة واطّلع على ظروف عيش العاملين بها.

وأفاد ممّيش، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع اليوم الخميس، أن الوزارة تسعى من خلال مشروع تنمية المحدث الذي انطلق منذ 2020، إلى النهوض بالمناطق الحدودية والصحراوية وتنميتها وتوفير جميع المرافق الاجتماعية والتربوية والصحيّة بها.

وأكد في هذا الصّدد، تسخير المؤسسة العسكرية، كافة إمكانياتها المتاحة، من أجل إنجاح هذا المشروع، "باعتبار أهمية أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما تمثّله هذه المناطق من عمق استراتيجي لأمن البلاد القومي، في بعده الشامل".

يُذكر أن مشروع تنمية المحدث الذي تم بعثه بتمويل تونسي إيطالي، على غرار المشروع النموذجي لتنمية رجيم معتوق، "يهدف إلى تهيئة وغراسة 1040 هكتارا من تلك المنطقة القاحلة وتحويلها على المدى القريب والمتوسّط إلى واحات ومناطق فلاحية وفضاءات سياحية وأماكن آهلة بالسكان يُستطاب فيها العيش"، حسب بلاغ الوزارة.

وعلى صعيد آخر، اطّلع وزير الدفاع أثناء زيارته للمستشفى العسكري بقابس، على سير العمل بفضاءاته وأقسامه الطبّية، وأشاد بمجهودات الإطارات الطبّية وشبه الطبّية والعملة من أجل الحفاظ على صحّة العسكريين والمدنيين وعائلاتهم، مبرزا أهمية تقريب المرافق الصحيّة لمستحقيها، "باعتباره من أولويات الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية".

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