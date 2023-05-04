يسري المزاتي: انطلاق المشروع النموذجي "معا من أجل صحة دامجة" لنشر الثقافة الصحية لدى الأشخاص ذوي الاعاقة

انطلق اليوم الخميس المشروع النموذجي "معا من أجل صحة دامجة" ببادرة من المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ويضم المشروع في مرحلة أولى 4 ولايات هي القيروان وتوزر وقفصة وسوسة بهدف نشر الثقافة الصحية لدى الأشخاص ذوي الاعاقة حسب ما أفاد به رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي



وأضاف يسري المزاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنه سيتم اليوم توقيع اتفاقية تمويل المشروع النموذجي مع الجهة الداعمة وهي منظمة أطباء العالم بقيمة مالية 60 ألف أورو وتحت اشراف وزارة الصحة.



ويرمي هذا المشروع النموذجي وفق رئيس المنظمة الى توعية الاطارات والأعوان داخل المراكز الصحية بالمقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسيس ذوي الإعاقة وأولياءهم بكيفية الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي تساعدهم على الرعاية الصحية.



وبيّن انه سيتم في اطار المشروع اصدار دليل يحمل الخارطة الجغرافية للمراكز الصحية (مستشفيات ومراكز صحة أساسية وغيرها) بالولايات الاربعة للنفاذ اليها.



ولفت الى أن أولى محطات المشروع كانت أمس الاربعاء بولاية القيروان أين تم امضاء اتفاقية شراكة و تعاون مع الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل تنفيذ المشروع النموذجي حول الصحة الدامجة...



