فريق ناشئي ترجي جرجيس ( مواليد 2008) يمثل كرة القدم التونسية في دورة كاس النخبة العربية بدبي

يشارك فريق ناشئي الترجي الجرجيسي - مواليد 2008) في بطولة كاس النخبة العربية لكرة القدم في نسختها الاولى التي ينظمها مجلس دبي الرياضيي

وتتواصل البطولة في دبي من 4 إلى 7 ماي الجاري بمشاركة 16 فريقا منها 8 فرق اماراتية وتتوزع بقية الفرق على 6 دول عربية منها تونس ممثلة بالترجي الرياضي الجرجيسي.

والفرق المشاركة هي النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة وسيتي وإمباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمَّان والفرسان من الأردن، والترجي الجرجيسي من تونس، والعربي من الكويت، والمرخية من قطر.

وتقام المباريات في ملعب حميد الطاير بنادي النصر.

وكانت عملية القرعة أسفرت عن توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات؛ ضمت الأولى فرق النصر والمرخية، والفرسان الأردني ودبي سيتي، وضمت الثانية شباب الأهلي، والعربي الكويتي، وعمان الأردني وفرسان الإماراتي، وضمت الثالثة حتا الاماراتي والترجي الجرجيسي، والصفاء البناني ، والوحدة، وضمت الرابعة الوصل والصفاء وطرابلس، وإمباير.

وحسب ما افاد به النادي فان فريق ناشئي ترجي جرجيس يلاقي غدا فريق الصفاء اللبناني صباحا ( س8) ثم نادي الوحدة الاماراتي في المساء س(19)

ويختتم الدرو الاول يوم غد بملاقاة فريق حتا الامارتي.



