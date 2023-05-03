بن عروس: تكنولوجيا تحلية المياه والتجارب المقارنة محور ندوة علمية بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية

احتضن المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئة ببرج السدرية، اليوم الأربعاء، ندوة علمية أثثها باحثون من تونس ومن كوريا الجنوبية حول موضوع تكنولوجيا تحلية المياه والتجارب المقارنة في انجاز محطات التحلية .



وأفادت منسقة الندوة ورئيسة وحدة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه إيمان الذوادي، في تصريح ل"وات" بأن الإطار العام لتنظيم هذه الندوة يأتي في سياق إحياء اليوم العالمي لتحلية مياه البحر والتفاعل مع المتغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والتي من أهمها ظاهرة الشح المائي الذي تعيشه تونس إلى جانب عديد البلدان في العالم، وهي ايضا فرصة لعديد الباحثين من جامعات مختلفة ومراكز بحثية للالتقاء وللنقاش وتبادل الأراء والتجارب .



من جهته، عرض رئيس مخبر التحلية وتثمين المياه الطبيعية بمركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الجامعي حمزة الفيل التجربة التونسية والتجارب المقارنة دوليا في عملية التحلية ، معتبرا أن التوجه لانجاز محطات لتحلية مياه البحر توجه استراتيجي للحد من تداعيات شح الموارد المائية/، رغم كلفته الباهضة، وهو ما استدعى التوجه من قبل الجهات المسؤولة في الوقت الراهن، لاعتماد هذا الحل لمواجهة نقص الموارد في سدود الشمال.



وفي نفس السياق، اعتبر الفيل ان الحاجة باتت ضرورية لتنويع المصادر في تغطية الحاجيات من المياه على غرار العودة الى التقنيات التقليدية في تجميع المياه، واعتماد المواجل والفسقيات في التجمعات السكنية، واقتناء وحدات تحلية صغرى للرفع من جودة المياه مثلما يتم اعتماده في عديد البلدان، مشيرا في الأثناء إلى ان المخبر تمكن من تصميم وحدات تحلية صغرى لاتتجاوز كلفتها الـ400 دينار يمكن استعمالها في المنازل والوحدات السكنية لتجويد مياه الشرب .



وعرض الجامعي "سيونغ هيونغ كيم" seung-hyun kim من كوريا الجنوبية تجربة بلاده في مجال تحلية مياه البحر واحدث التقنيات المعتمدة في المجال على غرار تكنولوجيا التمايز الحراري قبل التحلية وبعدها عوضا عن التكنولوجيا المعتمدة على الضغط .



وبين الباحث مميزات هذه التجربة الحديثة والمشاريع التي تم انجازها في كوريا الجنوبية وعديد البلدان الأخرى استنادا إلى هذه التقنية كبديل لتقنية التناضح العكسي والتي ظلت معتمدة لسنوات في تشييد وانجاز عديد المحطات حول العالم.



وتتواصل الندوة خلال الفترة المسائية من خلال مجموعة من المداخلات الاكاديمية التي تتناول مزايا تكنولوجيا التمايز الحراري في تحلية المياه وتثمين المياه المستعملة وافاق وتحديات تحلية مياه البحر .



