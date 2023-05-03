وصول أول رحلة قادمة من فرانكفورت إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي

حطت بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي، اليوم الاربعاء، أوّل رحلة غير منتظمة للخطوط الجوية الألمانية "ايرو وينغس ديسكوفر" قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 167 سائحا، وفق ما أفاد به مدير مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بالنيابة عادل ميقاو.



وتعدّ الخطوط الجوية "ايرو وينغس ديسكوفر" فرعا جديدا من مجموعة "لوفتنزا" التي تعود بالتالي إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي بعد غياب تواصل 20 سنة، وستقع برمجة رحلة غير منتظمة بين فرانكفورت والمنستير كلّ يوم أربعاء ، ثم رحلتين أسبوعيا كل يوم إثنين وأربعاء بداية من 22 ماي الجاري، وتتواصل هذه الرحلات غير المنتظمة إلى غاية 25 أكتوبر 2023.



وقدر ميقاو تحقيق تطور في عدد المسافرين بنسبة تفوق 20 في المائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، التى تم خلالها تسجيل انتعاشة، معربا عن الامل في تحقيق أرقام سنة 2019، التى بلغ فيها عدد المسافرين بالمطار أكثر من مليون و500 مسافر.



وأفاد المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير فواز بن حليمة، أنّ المطار سيستقبل عددا هاما من الرحلات، خاصة أنّ عدّة خطوط جوية عادت سنة 2022 إلى المنستير، ووجود خطوط أخرى كانت تحط بالمنستير سنة 2019 وستستأنف رحلاتها خلال السنة الجارية



واشار بن حليمة الى وجود رحلات قادمة من ايطاليا وصربيا وأوروبا الشرقية وروسيا (الخطوط الجوية لنوفال اير)، بالاضافة الى الأسواق التقليدية على غرار المانيا وفرنسا ، كما من المنتظر ان تحط رحلة غير منتظمة قادمة من النمسا خلال الأسبوع المقبل، كما ذكر ان ممثلية الديوان الوطني للسياحة بالجزائر تعمل من اجل تنظيم رحلة من الجزائر نحو المنستير، في إطار حملة الترويج التى يقوم بها الديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية ووزارة السياحة بالشراكة مع جميع الأطراف المتداخلة.



وينتظر ان يصل الى المنستير 40 شخصا من ممثلي وكالة اسفار صربية سيقضون أسبوعا في تونس للاطلاع على مناطق سياحية ومنشآت سياحية، على ان يتم استئناف الرحلات الصربية نحو مطار المنستير، وفق بن حليمة



