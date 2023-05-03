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الحماية المدنية : مقتل عشرة أشخاص وإصابة 396 آخرين في أربع وعشرين ساعة

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 11:41 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قُتل عشرة (10) أشخاص وأصيب 396 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.

وأفاد ذات المصدر، في بلاغ الأربعاء، بأن من بين حالات الوفاة هناك ست (6) جثث تم انتشالها بعد أن لفظتها مياه البحر، وأصحابها مجهولي الهوية وتعود أصول أغلبهم لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف أن وحدات الحماية المدنية قامت، خلال الــ 24 ساعة الفارطة، بـ 470 تدخلا، بينها 145 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و259 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و61 تدخلا لإطفاء الحرائق.




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