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بنزرت: تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة ببنزرت الجنوبية اثر حادث انقلاب شاحنة ثقيلة محملة باطنان من الحديد الصلب

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 07:28 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تم عشية يوم الثلاثاء تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة بمعتمدية بنزرت الجنوبية اثر حادث انقلاب شاحنة ثقيلة محملة باطنان من الحديد الصلب ومتجهة للميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة ،وذلك على مستوى مفترق الشهيد ياسين الهيشري بالطريق الوطنية 11،بحسب ما افاد به معتمد المنطقة ،فيصل العجمي.

واضاف في تصريح ل/وات/ انه تم بمشاركة كافة اعضاء اللجنة المحلية لتنظيم النجدة من مصالح امنية وحماية مدنية وبلدية استنفار مختلف الوسائل اللوجستية والبشرية الواجبة لتامين محيط الحادث ،لاسيما عموم المواطنين ومستعملي الطريق من السواق ،كما تم اتخاذ الاجراءات العملية لضمان سلاسة حركة السير قبل رفع الشاحنة بكامل حمولتها وتحرير حوزة الطريق .

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