شركة "ماركارد" الالمانية لتكنولوجيا السيارات تضع الخميس المقبل حجز الاساس لمصنع جديد بمنطقة المرناقية

تضع شركة "ماركارد الألمانية" المتخصّصة في تكنولوجيا السيارات لتوسعة نشاطها في تونس، بعد غد الخميس، حجر الاساس لبناء مصنع جديد بالمنطقة الصناعيّة" نيوبارك الفجّة" بجهة المرناقيّة على مساحة قدرها 126 ألف متر مربّع.



وتنشط شركة "ماركاردات " ذات الصيت العالمي، في تونس منذ 32 عاما وعززت تموقعها من خلال الانتاج الكائن بجهة " العقبة " منذ سنة 2014.



ومنحت الحكومة شركة "ماركارد اوتوماتيف" في اطار امر حكومي صدر في 20 ماي 2021 ، الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار.



ويضم قطاع مكونات السيارات، في تونس، أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل ووضعت تونس ميثاق شراكة للقطاع يغطي سنة 2027.













