التسميات الصحيحة للعمادات وضبط عددها وحدودها الترابية محور اشغال اللجنة الفنية المشتركة بين هيئة الانتخابات ووزراة الداخلية

انعقدت عشية اليوم الثلاثاء، أشغال اللجنة الفنية المشتركة التي تم إحداثها بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية، لدراسة مختلف المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابية القادمة، وخاصة ما يتعلق منها بمراجعة التسميات الخاصة بالعمادات وضبط عددها وحدودها الترابية، تمهيدا لتنظيم الانتخابات المحليـة المقبلة.



وثمن فاروق بوعسكر رئيس هيئـة الانتخابات، لدى اشرافه على اشغال اللجنة، مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الطرفين، وما توصلت إليـه اللجنة من نتائج في وقت وجيز، فيما يتعلق بالاتفاق على التسميات الصحيحة للعمادات وتقسيم الدوائر الانتخابية داخل المعتمديات المتكونة من أقل من 5 عمادات، تفعيلا للفصل 28 من المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 ، والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.



كما أبرز رئيس هيئة الانتخابات، أهمية هذه المعطيات التي ستكون بمثابة المرجع الأساسي للنصوص التي سيتم إصدارها بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.





وقد واكب اشغال اللجنة نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة وعضو مجلس الهيئة محمود الواعر.





