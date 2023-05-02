إلقاء القبض بسيدي بوزيد على عنصر تكفيري مفتش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي (حرس وطني)

تمكنّت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني، بسيدي بوزيد، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 1 و2 ماي 2023، من ضبط شخص أصيل الجهة (منطقة جلمة)، "مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات"، وفق ما أعلن عنه المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأضاف المصدر أن النيابة العمومية، أذنت بعد استشارتها، بإحالة هذا الشخص على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد، لاتخاذ ما يتعين في شأنه.





