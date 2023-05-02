الدولي التونسي مكرم بن رمضان يساهم بقسط وافر في تتويج فريقه بنفيكا بكاس البرتغال في كرة السلة

برز لاعب كرة السلة الدولي التونسي مكرم بن رمضان كاحد صانعي تتويج فريقه بنفيكا البرتغالي بكاس البرتغال في كرة السلة .

وفاز فريق بنفيكا يوم الاحد في الدور النهائي من مسابقة كاس البرتغال لكرة السلة على نادي ايمورتال بفارق نقطة واحدة بنتيجة 75-74 في مباراة عرفت تنافسا شديدا بين نخبة من اللاعبين المحترفين.

وفرض الدولي التونسي مكرم بن رمضان نفسه ضمن فريق يعج بالمحترفين من الامريكيين الى جانب لاعبين من افريقيا وهما الانغولي ادواردو فرانشيسكو ولاعب الراس الاخضر جاو غوميز .



وسجل مكرم بن رمضان 17 نقطة لفريقه في المباراة وهو صاحب افضل رصيد من النقاط في فريقه وصاحب ثالث افضل نقاط في المباراة



