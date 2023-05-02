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قبل مباراة النادي الصفاقسي والترجي التونسي - احباء النادي الصفاقسي يدعون الى ضمان التهدئة في المدارج ومزيد اليقظة من " الطفيليين والمندسين"

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 09:23 قراءة: 1 د, 1 ث
      
يتبارى النادي الصفاقسي يوم غد بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الرابعة مساء مع الترجي الرياضي التونسي في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم.

واستعداد لهذا الموعد عقدت لجنة احباء النادي الرياضي الصفاقسي جلسة مع مجموعات الأحباء يوم الاحد تم خلالها التطرق الى أبرز المستجدات والأحداث في علاقة بما يحدث في بعض الملاعب التونسية من مظاهر شغب .

وحسب ما جاء في بلاغ للنادي الصفاقسي فانه تم خلال الجلسة الاتفاق على التعاون والعمل المشترك لضمان تهدئة الاجواء في مدارج الملعب من خلال التنسيق الكامل والمتواصل و الانتباه لاية عناصر دخيلة و مزيد اليقظة إزاء ما اسماهم البلاغ "الطفيليين و المندسين " و تجاه كل ما من شأنه ان تكون سببا في إحداث الفوضى أو أفعال تنجر عنها عقوبات للنادي"

وفي نفس السياق طالبت جماهير النادي الصفاقسي بمزيد الترفيع في طاقة استيعاب ملعب الطيب المهيري "عملا بمبدأ المساواة بين الفرق" وحرصا على ضمان مزيد من الموارد المالية للنادي و من الدعم المعنوي للفريق خلال الفترة القادمة لما تتّسم به من أهمية.
ومن جهتها أبدت لجنة الاحباء استعدادها التام وتجنّدها لإعادة ترتيب البيت من جديد والاعلان عن تركيبة جديدة متماسكة ومتكاملة للّجنة هدفها مزيد الإحاطة والتأطير للجماهير والحفاظ على المصلحة العليا النادي.

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