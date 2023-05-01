وزير الداخلية يلتقي رئيس نقابة الاذاعات الخاصة ورئيس جامعة مديري الصحف وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" بتونس

أجرى وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الاثنين بمقرّ الوزارة، ثلاثة لقاءات منفصلة مع كل من رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة كمال ربانة، ورئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار، وممثل مكتب تونس لمنظمة "مراسلون بلا حدود" سمير بوعزيز، تمّ خلالها بالخصوص تثمين التعاون الملموس بين وزارة الداخلية والهياكل المهتمة بالمجال الإعلامي.



فقد أعرب ربانة خلال اللقاء، عن ارتياحه لمستوى التنسيق الحاصل بين مصالح وزارة الداخلية ومختلف الاذاعات الخاصة، لا سيما في مجال تسهيل عمل الصحفيين الميدانيين وتوفير المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للحد من الاشاعات والمغالطات، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الوزارة.



كما أبرز الدور الهام للإذاعات الجهوية الخاصة في مساندة العمل التنموي وانجاحه، من خلال تغطية سير مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في كل الجهات والتعريف بها، مقترحا تكثيف الدورات التكوينية المشتركة بين الصحفيين والأمنيين بهدف مزيد تحسين العلاقة بين الجانبين.



من جهته، أكّد وزير الداخلية أهمية الاعلام الجهوي الخاص الذي يهتم بمشاغل المواطنين ويقوم بنقل مطالبه بكل مصداقية، والدور الذي يضطلع به الاعلام النزيه في انجاح مختلف التحديات التي تمر بها البلاد، مبرزا حرص الوزارة على ضمان حرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في إطار اخلاقيات المهنة، وفقا للقانون وتغليب المصلحة العليا للوطن.



أما الزهار فقد تطرق خلال اللقاء، وفق بلاغ ثان للوزارة، الى أهمية دور مديري المؤسسات الصحفية في تكريس أخلاقيات المهنة وإرساء صحافة ذات جودة قادرة على مواجهة المغالطات والحدّ من الإشاعات التي يتمّ نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا حرص مديري الصحف على نقل الواقع بكلّ دقّة وموضوعية.



وأعرب وزير الداخلية من ناحيته، عن تقديره لانخراط مديري الصحف في المجهودات الوطنية الرامية الى الحفاظ على السلم الاجتماعي، مشيرا الى أهمية العمل المشترك قصد تحسين ظروف عمل الصحفيين وتسهيل الحصول على المعلومة لاستغلالها بكلّ نزاهة ومصداقية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.



كما مثلت المواضيع المتعلقة بحماية الصحفيين المراسلين التونسيين منهم والأجانب، وتسهيل عملهم أثناء قيامهم بمهامهم في ظروف ملائمة، والتنسيق المشترك بين مصالح وزارة الداخلية والهياكل الممثلة للصحفيين خاصة في مجالات التكوين وتسهيل حصولهم على المعلومة، محور لقاء بين وزير الداخلية وممثل مكتب تونس لمنظمة "مراسلون بلا حدود" سمير بوعزيز (مسؤول المناصرة بشمال إفريقيا).



وأكد الفقي خلال اللقاء، حسب بلاغ ثالث للوزارة، ضرورة تكاتف جميع الجهود من اجل تجاوز الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد، مبرزا أهمية إحترام أخلاقيات المهنة والحفاظ على الاستقلالية والنزاهة في العمل الصحفي، واحترام وزارة الداخلية لمبدأ حرية الصحافة في إطار القانون.



