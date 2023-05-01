العاب اولمبية 2024 - كرة السلة - دورة ترشيحية -تونس مع الكونغو الديمقراطية والكاميرون وغينيا في المجموعة الثانية

وضعت عملية القرعة الخاصة بدورة كرة السلة الترشيحية للملحق المؤهل للألعاب الأولمبية باريس 2024 المنتخب الوطني لكرة السلة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كل من الكونغو الديمقراطية والكاميرون وغينيا .

وتضم المجموعة الاولى منتخبات نيحيريا والسنغال ومالي واوغندا



وستحتضن لاغوس (نيجيريا) المنافسات من 12 إلى 20 أوت 2023

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي ثم يتبارى الفائزان في نصف النهائي في مباراة نهائية تؤهل المنتخب الفائز لخوض ملحق مؤهل للألعاب الأولمبية سيجرى في جويلية صيف سنة 2024



