قرابة 400 مشارك في يوم المشي للجميع يكتشفون جمال المسلك الغابي العروسة بتيبار

اكتشف قرابة 400 مشارك في الدورة العاشرة ليوم المشي للجميع الذي نظمه اليوم الاحد المكتب الجهوى للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة تحت شعار "المشي صحة ولياقة" جمال المسلك الغابي العروسة بتيبار من ولاية باجة وذلك على مسافة 4.7 كلم انطلاقا من مركز التكوين الفلاحي بتيبار ووصولا الي دار الضيافة تيبار العروسة.وقال محسن النجومي رئيس المكتب الجهوى للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المكتب دأب علي تنظيم هذه التظاهرة سنويا ايمانا منها باهمية رياضة المشي مؤكدا انه تم اختيار مسلك غابي بتيبار لاخراج العائلات من الاماكن المعهودة وتمكينها من التمتع بجمال الطبيعة ومخزون الاشجار الغابية.وصرحت عائدة الذيب المندوبة الجهوية للشباب والرياضة من جهتها ل"وات" ان يوم المشي للجميع يهدف اساسا الى التشجيع على ممارسة الرياضات الجماهرية تطبيقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لنشر هذه الرياضات منبهة الى ان المسح الذى قام به المرصد الوطنى للرياضة كشف ان 83 بالمائة من التونسيين لا يمارسون الرياضة. وواكدت ان يوم المشي للجميع عرف مشاركة مكثفة من كل الشرائح العمرية من اطفال وشباب وشيوخ وقد جمع بين الرياضة والترويج السياحي للمنطقة والاهداف الصحية عبر تركيز خيمة صحية للكشف عن امراض السكري وغيرها.ومن جهتها، قالت نجلاء المولهي ناظرة قسم الاستعجالي بمستشفي تبرسق ان يوم المشي للجميع كان مناسبة لتمرير المعلومة الصحية بنصب خيمة صحية في اطار مغاير كما مثل مناسبة للقيام بفحوصات طبية لعدد كبير من المشاركين من خلال قيس ضغط الدم خاصة.ودعا عدد من المشاركين في التظاهرة الى العمل على تكثيف هذه المبادرات بهدف التمكين من اكتشاف المخزون الثري للطبيعة والسياحة بكل معتمديات ولاية باجة.