معز حديدان: تونس تدفع ثمن ضعف الإنتاج وارتفاع كلفة الطاقة

في مداخلة إذاعية ضمن برنامج Le Club Eco على إذاعة إكسبريس أف أم، قدّم المحلل المالي معز حديدان قراءة تحليلية لمعطيات التجارة الخارجية، في ظل تعمّق العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2025.



وأوضح أن العجز بلغ 20,168 مليار دينار، مقابل 16,758 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، مع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 74,2% بعد أن كانت 77,4% قبل عام.



الطاقة تمثّل أكثر من نصف العجز



صادرات بطيئة وواردات متسارعة



الصناعات الميكانيكية والمواد الغذائية ضمن عوامل الضغط



التبادل التجاري حسب الشركاء



الطاقات المتجددة كجزء من الحل



وبيّن حديدان أنواصل الارتفاع ليبلغ، مقابل 9,812 مليار دينار سنة 2024، ما يجعله يمثلوأضاف أن بقية المكونات توزعت أساسًا بين:5,514 مليار دينار3,268 مليار دينار1,952 مليار دينارفي المقابل، سجّل قطاعبقيمة 0,875 مليار دينار.وأشار حديدان إلى أنلتبلغ 57,916 مليار دينار، في حينإلى 78,085 مليار دينار، وهو ما يفسّر اتساع فجوة العجز.وعلى مستوى القطاعات، سجّلت الصادرات تحسنًا في:+12%+7,8%بينما تراجعت في:–29,6%–11,2%، خاصة–1,8%وأكد المتدخل أنيعود إلى، نتيجة نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، إضافة إلىخلال سنة واحدة.وبيّن أنيظل الشريك الأول لتونس، مستحوذًا على، مع نمو نحو ألمانيا وفرنسا، مقابل تراجع مع إيطاليا وإسبانيا.في المقابل، شدّد على أن، باعتبار أن الواردات منها مرتفعة جدًا مقابل صادرات شبه معدومة.وفي تعقيبات متقاطعة، اعتبر متدخلون من قطاع الطاقات البديلة أن، مؤكدين أنمن شأنه التخفيف من الضغط على الميزان التجاري وتحسين تنافسية الإنتاج الوطني.وختم حديدان بالتأكيد على أن، معتبرًا أن تحسين شروط التمويل وخفض كلفة الطاقة يظلّان عنصرين حاسمين لاستعادة التوازنات الاقتصادية.