كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب الإماراتي يؤكد الجاهزية لمواجهة المغرب غدا الاثنين

أكد الروماني أولاريو كوزمين مدرب المنتخب الإماراتي، الجاهزية لمواجهة المنتخب المغربي في المباراة التي ستقام غدا الإثنين على ملعب خليفة الدولي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، مبديا ثقته في أن لاعبيه سيقدمون أفضل ما لديهم للفوز في المباراة والعبور إلى النهائي.

وأعرب المدرب، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، عن فخره بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال منافسات هذه البطولة بعدما واجهوا منتخبات قوية على غرار الأردن ومصر والجزائر، ليتمكن المنتخب الإماراتي من الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة.

وأوضح أن مباراة الغد تتطلب بذل جهد مضاعف، مع أهمية إدارتها والتعامل مع مجرياتها بشكل صحيح سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، مع ضرورة تجنب منح المنتخب المنافس الفرصة لممارسة الضغط.





وأضاف بالقول "المنتخب المغربي قوي دفاعيا ومنظم وقادر على إحداث التحولات السريعة، ونحن نعد أنفسنا لجميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في اللقاء، خاصة وأننا قمنا بالتحضير جيدا خلال الحصص التدريبية.. دائما نحاول أن نسيطر على المواجهة قدر المستطاع، ونسعى للدفاع عن مرمانا بالطريقة الصحيحة، وإيجاد الحلول لكل مباراة نخوضها، وعندما نصل إلى هذه المراحل نعول كثيرا على التطور الذهني للاعبين".



وختم المدرب، بالتأكيد على أن البطولة تصبح أكثر صعوبة بعد الوصول لنصف النهائي، وأن طريقة لعب المنتخب الإماراتي اختلفت بالمقارنة مع بداية البطولة، كما أن مساندة الجماهير كانت حماسية وكبيرة ولعبت دورا مهما في بلوغ نصف النهائي.

بدوره، أكد عادل الحوسني لاعب المنتخب الإماراتي أن طموحاتهم كبيرة وتركيزهم منصب على تحقيق الفوز لمواصلة المسيرة في البطولة بالتأهل إلى النهائي.

