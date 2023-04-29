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معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ مستوى 8،01 بالمائة خلال أفريل 2023

Publié le Samedi 29 Avril 2023 - 20:06 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 8،01 بالمائة، خلال شهر أفريل 2023، مقابل 8،05 بالمائة خلال شهر مارس و8،02 بالمائة  في فيفري 2023، وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.

يذكر أن معدل نسبة الفائدة لم يتجاوز مستوى 6،26 بالمائة في أفريل 2022  و6،25 بالمائة في أفريل 2021.
وحافظ المعدل ذاته على مستوياته المرتفعة خلال الأشهر الأخيرة تبعا للجوء البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في أكثر من مناسبة بهدف التحكم في الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم خلال سنة 2023.

ويشار إلى أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرّر في اجتماعه الأخير، الذّي عقده في 22 مارس 2023، إبقاء نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة. وأّكّد أنّه سيبقى "يقظا في ما يتعلّق بالتطوّرات المستقبليّة للتضخّم وسيكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستويات معقولة".

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