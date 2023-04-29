الرابطة الثانية (المجموعة الثانية): نتائج الجولة الثامنة عشر

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بالمجموعة الثانية:
المجموعة الثانية :
في حومة السوق
جمعية جربة - شبيبة العمران 3 - 2
في قابس
الملعب القابسي - قوافل قفصة 0 - 0
في المكنين
سبورتينغ المكنين - سبورتينغ بن عروس 2 - 1
في المهدية
مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي 1 - 2
في مساكن
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 1 - 0
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي حمام الأنف 1 - 1
الترتيب ن ل
1 - نادي حمام الأنف 42 18
2 - قوافل قفصة 40 18
3 -الترجي الجرجيسي 35 18
4 -شبيبة العمران 24 18
-هلال مساكن 24 18
6- القلعة الرياضية 23 18
7- الملعب القابسي 21 18
- سبورتينغ المكنين 21 18
-مكارم المهدية 21 18
10- جمعية جربة 17 18
11 - سبورتيغ بن عروس 16 18
12- الملعب الصفاقسي 12 18
المجموعة الثانية :
في حومة السوق
جمعية جربة - شبيبة العمران 3 - 2
في قابس
الملعب القابسي - قوافل قفصة 0 - 0
في المكنين
سبورتينغ المكنين - سبورتينغ بن عروس 2 - 1
في المهدية
مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي 1 - 2
في مساكن
هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 1 - 0
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - نادي حمام الأنف 1 - 1
الترتيب ن ل
1 - نادي حمام الأنف 42 18
2 - قوافل قفصة 40 18
3 -الترجي الجرجيسي 35 18
4 -شبيبة العمران 24 18
-هلال مساكن 24 18
6- القلعة الرياضية 23 18
7- الملعب القابسي 21 18
- سبورتينغ المكنين 21 18
-مكارم المهدية 21 18
10- جمعية جربة 17 18
11 - سبورتيغ بن عروس 16 18
12- الملعب الصفاقسي 12 18
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