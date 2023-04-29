الرابطة الثانية (المجموعة الثانية): نتائج الجولة الثامنة عشر

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، الخاصة بالمجموعة الثانية:



المجموعة الثانية :

في حومة السوق

جمعية جربة - شبيبة العمران 3 - 2

في قابس

الملعب القابسي - قوافل قفصة 0 - 0

في المكنين

سبورتينغ المكنين - سبورتينغ بن عروس 2 - 1

في المهدية

مكارم المهدية - الترجي الجرجيسي 1 - 2

في مساكن

هلال مساكن - الملعب الصفاقسي 1 - 0

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - نادي حمام الأنف 1 - 1



الترتيب ن ل

1 - نادي حمام الأنف 42 18

2 - قوافل قفصة 40 18

3 -الترجي الجرجيسي 35 18

4 -شبيبة العمران 24 18

-هلال مساكن 24 18

6- القلعة الرياضية 23 18

7- الملعب القابسي 21 18

- سبورتينغ المكنين 21 18

-مكارم المهدية 21 18

10- جمعية جربة 17 18

11 - سبورتيغ بن عروس 16 18

12- الملعب الصفاقسي 12 18



