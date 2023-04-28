إيطاليا تضع اعتمادات بقيمة 18 مليون أورو لتنفيذ مشاريع تعاون مشتركة مع تونس في مجال التكوين المهني

قال سفير إيطاليا بتونس فابريزيو صاجيو، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيطالية وضعت اعتمادات بقيمة 18 مليون أورو (حوالي 60 مليون دينار) ستخصص لتنفيذ مشاريع تعاون مشتركة مع تونس في مجال التكوين المهني وتلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية بتونس والخارج خلال الفترة 2023-2025.



وثمّن السفير الإيطالي، خلال يوم إعلامي نظمته السفارة بالتعاون وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة، جودة الكفاءات التونسية وقدرتها على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الإيطالية بتونس.



من جانبه، قال رئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي إن الحاجيات الآنية للمؤسسات الإيطالية المقيمة في تونس من اليد العاملة (من أصحاب الشهائد العليا وخرجي منظومة التكوين المهني والعملة) تقدر في مرحلة أولى ب300 موطن شغل، من جملة 6 آلاف موطن شغل من المؤمل تلبيتها سنة 2023.



وأكد الجمالي أن هذه الانتدابات ستساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات المستهدفة وتعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية مميزة تعتمد على ثراء رأس مالها البشري، فضلا عن خلق مواطن شغل لائق لفائدة شباب تونس، وذلك بحسب بيان صادر، اليوم الجمعة، عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.



وقد تم على هامش هذا اليوم الإعلامي التونسي الإيطالي عرض مشروع اتفاقية نموذجية تهدف إلى تلبية حاجيات كبار المشغلين والتي ستستفيد منها المؤسسة الايطالية calzidonia الرائدة في قطاع النسيج من خلال تكوين وادماج 1500 شابة وشاب تونسي.



وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكوين فريق عمل مشترك بين مختلف المتدخلين يعهد إليه تشخيص الحاجيات من الكفاءات واليد العاملة والعمل على تلبيتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.



