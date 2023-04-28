المنستير: مشاركة 20 حكواتيا في الدورة الثانية من جولة الحكواتيين بكامل أنحاء الجمهورية

تحت شعار " يا فرحتنا فداوي في حومتنا" تنطلق الدورة الثانية من جولة الحكواتيين بكامل أنحاء الجمهورية من 29 أفريل الجاري وإلى غاية غرة ماي 2023 بالعديد من أرياف الجمهورية ضمن الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج بمشاركة عشرين من الحكواتيين من تونس والجزائر وفلسطين والامارات وفرنسا وفق ما أفاد "وات" مدير الجولة منتصر العميري.



وتنطلق هذه العروض يوم السبت 29 أفريل الجاري على الساعة الحادية عشر صباحا بالمكتبة العمومية بمنطقة الغريبة بولاية صفاقس مع عرض لعبد الرؤوف عسقول وعلي الخليل من فلسطين ونجيب الخروبي من تونس، وفي مدرسة ابتدائية الروحية بولاية سليانة على الساعة الحادية عشر صباحا مع الحكواتي البغدادي عون والحكواتية راضية نصرية وعلى الساعة الثانية بعد الزوال في المدرسة الابتدائي بوعرادة مع عروض للحكواتية الجزائرية سهام كرودة والحكواتي التونسي البغدادي عون .

ويؤثث العروض الحكواتية يوم الأحد 30 أفريل الجاري في المدرسة الابتدائية بالشراردة بولاية القيروان على الساعة الحادية عشر صباحا بمدرسة العهد الجديد، الحكواتية الجزائرية نعومي محلية والحكواتي التونسي بوراوي الوحيشي والحكواتي ياسين بنعلي، وببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس عرض للحكواتي عبد الرؤوف عسقول والحكواتي نجيب الخروبي.

ويواكب أحباء فن الحكي يوم الأحد بالمصدور وببنبلة بولاية المنستير عروضا مع الحكواتية فضيلة بنعلي والحكواتي كمال حمدي، وفي اليوم ذاته وبغار الدماء بولاية جندوبة سيتم تقديم عرض للحكواتي التونسي هشام الدرويش، وبحمام بورقيبة عرض للحكواتي عبد القادر بن دخيل في حين يقدم الحكواتي نزار الكشو في المدرسة الابتدائية بساقية سيدي يوسف بولاية الكاف عرضه الحكواتي.

ويواكب الجمهور خلال اليوم نفسه في منطقة سيدي حسين وبحي الزهور بتونس الكبرى عروضا مع الحكواتي الإماراتي زيد الهاشيمي والحكواتي التونسي عادل الشريف والفنان إكرام عزوز عروضا حكواتية .

وتختتم الجولة غرة ماي في المدرسة الابتدائية الطوال بمنطقة العلا بولاية القيروان مع الفنانة الجزائرية نعومي المحلية والفنّان التونسي بوراوي الوحيشي، وفي المدرسة الإبتدائية في بوعشير بمنطقة الزريبة مع عرض الفنانة الجزائرية سهام كرودة ورابعة قليد.

وتحتضن المدرسة الابتدائية بقلعة سنان بولاية الكاف غرة ماي المقبل عروضا للقاصة الفرنسية آن فاغ والحكواتي التونسي منتصر العميري.



