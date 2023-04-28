القيروان : اختتام الدورة الأولى للمهرجان الطلابي التونسي الجزائري

اختتمت امس الخميس فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الطلابي التونسي الجزائري الذي شهد مشاركة وفد يضم 48 طالبا من 4 جامعات جزائرية إلى جانب طلبة المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجية بالقيروان.



ويهدف هذا المهرجان الذي نظمته جامعة القيروان من 25 الى 27 افريل بمقر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان الى تبادل التجارب والخبرات المعرفية والعلمية والثقافية بين طلبة البلدين وتعزيز التعاون والشراكة بينهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا السياق افاد رئيس جامعة القيروان طه قرفال في تصريح لـ"وات"، ان هذا المهرجان يندرج في إطار اتفاقية 5+5 التي تم امضاؤها في مارس 2022 بين الجامعات التونسية (قفصة وقابس وجندوبة والقيروان وصفاقس) والجامعات الجزائرية (الوادي وتبسّة وعنّابة وسوق هراس والطارف) والرامية الى تحقيق النقلة النوعية على المستويين الأكاديمي و البحثي بهذه الجامعات.



وأضاف ان المهرجان كان فضاء للتبادل الطلابي وتعزيز التعاون بين الاطارات الجامعية بالبلدين وربط الشراكة بينهم لافتا الى انه مثل فرصة للتعريف بالمعالم الاثرية وبالمخزون الثراثي بولاية القيروان والثراث اللامادي الجزائري عبر معرض للصناعات التقليدية تم تنظيمه بالمناسبة.

وتضمن هذا المهرجان عدة انشطة استهلت بسهرة فلكية لفائدة الطلبة تم خلالها رصد الفضاء بالتليسكوب وتنظيم عرض للفوانيس الطائرة وعرض تنشيطي فلكلوري فيما تضمن افتتاح المهرجان جملة من المسابقات والمباريات في العدو الريفي ورياضة الشطرنج والروبوتيك ، لتختتم فعاليات هذه الدورة الأولى بعرض للأزياء التقليدية التونسية والجزائرية وتنظيم جولة سياحية بمختلف المعالم الأثرية بمدينة القيروان.

وتخللت التظاهرة ورشة صحية تحسيسة نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان للتقصي السريع للأمراض المنقولة جنسيا وتقصي أمراض السكري وضغط الدم.

يارا



