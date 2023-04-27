Babnet

عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم محور لقاء وزير الداخلية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

Publié le Jeudi 27 Avril 2023 - 21:19 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثل تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة لاسيما في ما يتعلّق بالتعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، محور لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، مساء اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون والوفد المرافق لها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.

وقد تمّ التطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك كما أطلع الجانب التونسي الوفد الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم، وفق البلاغ، تأكيد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتكوين.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265621


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 27 أفريل 2023 | 7 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:41 19:06 16:02 12:24 05:30 03:55
Babnet
18°
 Babnet26° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
26°-1630°-1634°-1828°-1724°-16
  • Avoirs en devises
    22086,1

  • (27 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,35979 DT        1$ =3,05124 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 Avril)   830,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    