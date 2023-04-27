عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم محور لقاء وزير الداخلية مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

مثل تعزيز الشراكة التونسية الأوروبية في مجال الهجرة لاسيما في ما يتعلّق بالتعاون في ملف عودة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، محور لقاء جمع وزير الداخلية كمال الفقي، مساء اليوم الخميس بمقرّ الوزارة، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون والوفد المرافق لها، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.وقد تمّ التطرق إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك كما أطلع الجانب التونسي الوفد الأوروبي على المجهودات التي تبذلها الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للتصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.كما تم، وفق البلاغ، تأكيد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين بهدف تطوير القدرات من خلال الدعم اللوجيستي وتبادل الخبرات والتكوين.