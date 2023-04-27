نوايا الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تزيد بنسبة 27،8 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023

ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 27،8 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الاولى من سنة 2023 ، لتقدر قيمتها ب741،1 مليون دينار، وفق مؤشرت نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، الخميس، بخصوص الظرف الصناعي للثلاثي الأوّل من 2023.



وبلغ عدد المشاريع المصرح بها في موفى مارس 2023، نحو 904 مشاريع، بزيادة قدرها 8،9 بالمائة. وستمكن هذه المشاريع من خلق 12279 فرصة عمل.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن العديد من القطاعات شهدت زيادة على مستوى الاستثمارات المصرح بها، لا سيما، موّاد البناء والخزف والبلور (538،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (103،4 بالمائة) والميكانيكية والكهربائية (43،9 بالمائة) والصناعات الكيمائية (33،1 بالمائة).

و شهدت، في المقابل، انشطة، أخرى انخفاضا على مستوى الاستثمارات المصرح بها وتعلّق الأمر بصناعة الجلود والأحذية (83،9 بالمائة) والصناعات الغذائية (25 بالمائة) والصناعات المختلفة (4،2 بالمائة).



وتجدر الإشارة إلى أنّ 69 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، خلال الثلاثي الأول من 2023، في اطار مشاريع جديدة. وسجلت هذه الاستثمارات زيادة بنسبة 160،5 بالمائة وتجاوزت قيمة هذه النوايا 548 مليون دينار.

في المقابل، انخفضت النوايا الاستثمارية في إطار مشاريع التوسعة أو تجديد المعدات بنسبة 40،6 بالمائة وقدّرت قيمتها ب242،7 مليون دينار.

وتراجع عدد مواطن الشغل، في هذا السياق، بنسبة 49،1 بالمائة ليتحول من 7092 فرصة عمل إلى 3611 فرصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023.

كما بيّنت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، زيادة الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليّا بنسبة 66،5 بالمائة وقدّرت قيمة هذه النوايا الاستثمارية ب384،2 مليون دينار.

وسجلت الاستثمارات المخصّصة للصناعات، الموجّه إنتاجها نحو السوق المحلية، زيادة بنسبة 4،8 بالمائة لتصل قيمتها إلى 406،9 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

أما بالنسبة لنوايا الإستثمارات الصناعية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وذات المساهمة الأجنبية فقد تراجعت قيمتها من 216،3 مليون دينار في موفى مارس 2022 إلى 142،7 مليون دينار في نهاية مارس 2023 ، مسجلة انخفاضا بنسبة 34 بالمائة.



