القصرين : مصنع عجين الحلفاء والورق ينطلق في شحن كمية تفوق ال500 طن من الورق نحو المطابع لصنع الكتاب المدرسي

انطلقت مصالح الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، اليوم الخميس، في عملية شحن كمية تفوق ال500 طن من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي للسنة الدراسية المقبلة، نحو 8 مطابع خاصة بتونس، وستتواصل عملية التوزيع الى يوم غد الجمعة، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق مجاهد بوغديري.



وأكد بوغديري في تصريح ل"وات" أن النشاط عاد لمصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين يوم 16 أفريل الجاري، ما مكن من إنتاج حوالي 550 طنا من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي، وذلك منذ عودة النشاط إلى اليوم، أي بمعدل 50 طنا في اليوم، مبرزا في سياق متصل أن حاجيات العودة المدرسية المقبلة من الورق المخصص لصنع الكراسي المدرسي تتطلب حوالي 4 الاف طن.



وذكر انه تم خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المنقضيين توفير منها 1240 طنا، وسيتم العمل على تامين بقية الكمية، مع توفير حاجيات العودة المدرسية من الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي المقدرة ب5300 طن، واعتبر ان تواصل الإنتاج بمعمل الحلفاء مرتبط بتواصل تزويد المصنع بالمواد الأولية.



وذكر بوغديري أنه سيتم بالتوازي مع إنتاج الورق، العمل على إعادة إنتاج عجين الحلفاء، مشيرا الى أنه تم اعداد ملف في الغرض واحالته إلى وزارة الصناعة في انتظار عرضه قريبا على مجلس وزاري، واوضح أن الملف يهم إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين الذي يتضمن أربعة عناصر تشمل الجانب المالي للشركة والجانب الإجتماعي وتأهيل وصيانة المعدات مع إعادة إنتاج عجين الحلفاء.



وأكد بوغديري بالمناسبة أن بيع الورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي والكراس المدرسي من شأنه أن يوفر للشركة اعتمادات مالية ستمكنها من خلاص أجور موظفي وعملة المصنع ومن صيانة معدات خط إنتاج عجين الحلفاء، خاصة وأنه يوجد بها حاليا مخزون يناهز ال 500 طن من الحلفاء .



يذكر أن مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين توقف عن النشاط لمدة دامت 3 سنوات بسبب اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من قبل شركة تركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه معطب، واستانف المصنع نشاطه في 14 أكتوبر من سنة 2022 بعد إصلاح مرجله الحراري ثم توقف الإنتاج به من جديد بسبب نفاذ المواد الأولية لصنع الورق (عجين الخشب) بعد أن تم إنتاج 1540 طنا من الورق.



وعادت المؤسسة للانتاج في افريل الجاري بعد ان وصلت في 18 مارس الماضي كمية من المواد الأولية للمصنع عبر 13 شاحنة ثقيلة، علما وأن مصنع الحلفاء لم يزود المطبعات بالورق المخصص لطباعة الكتاب المدرسي منذ سنة 2020 بسبب توقف الإنتاج به لمدة 3 سنوات.



