مدنين: وقفة احتجاجيّة لأصحاب محطات غسيل السيارات بجربة احتجاجا على قرار تحجير استعمالهم للماء الصالح للشرب في عملهم

نفّذ عدد من أصحاب محطات غسيل السيارات بجزيرة جربة من ولاية مدنين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجيّة أمام مقر معتمدية حومة السوق، احتجاجا على القرارات الصادرة عن وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتحجير استعمال المياه الصالحة للشرب لغسل السيارات خلال الفترة الممتدة بين 29 مارس الى موفى شهر سبتمبر 2023 مع تحميل مخالفات لكل من لا يمتثل لهذا القرارات.



ووصف المحتجّون هذا القرار بالتعسّفي وبغير الصائب، باعتباره لا يراعي عائلات كثيرة تعيش من هذا القطاع وتنتظر فترة الصائفة لتجابه مصاريف طيلة السنة، مشيرين إلى أن هذا القرار يجب أن يستثني جزيرة جربة التي لا تستعمل المياه الجوفية او مياه السدود بل تستعمل مياه غير تقليدية عبر تحلية مياه البحر، حسب قولهم.

واعتبروا أنّه من الضروري البحث عن حلول بديلة قبل اتخاذ مثل هذا القرار الذي يحمل كثير من التمييز، حبث لم يشمل قطاعات اخرى مستهلكة للماء مثل القطاع السياحي من نزل ومطاعم او المسابح المنزلية او الحمامات، حسب تقديرهم.



وعبروا عن تمسّكهم بمواصلة العمل خاصة مع بداية انطلاق الموسم وذروة العمل، وذلك في سبيل المحافظة على موارد رزق عائلات كثيرة، باعتبار أن كل محطة صغرى تشغّل ما لا يقلّ عن 4 اشخاص مسؤولين جميعهم عن عائلات، وفق تعبيرهم.

بر





