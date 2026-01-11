«نتبلوكس»: اتصال إيران بالعالم الخارجي عند 1% من مستوياته الطبيعية وانقطاع الإنترنت يدخل يومه الرابع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963ff0fb3a2a8.88290249_jlnmgkoqpeihf.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - أفادت منظمة NetBlocks غير الحكومية، المعنية بمراقبة حركة الإنترنت حول العالم، بأن حجب الإنترنت في إيران لا يزال متواصلاً منذ أن فرضته السلطات يوم الخميس الماضي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية، مشيرة إلى أن الانقطاع دخل يومه الرابع.



وأوضحت المنظمة، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن هذا الحجب الواسع يُعدّ تهديدًا مباشرًا لأمن الإيرانيين وجودة حياتهم، خاصة في ما وصفته بـ مرحلة مفصلية من مستقبل البلاد.







وأضافت نتبلوكس أن اتصال إيران بالعالم الخارجي لا يتجاوز نحو 1% من مستوياته الطبيعية، في واحدة من أشدّ حالات تقييد الإنترنت التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.





Update: #Iran's internet blackout is now past the 60 hour mark as national connectivity levels continue to flatline around 1% of ordinary levels.



The censorship measure presents a direct threat to the safety and wellbeing of Iranians at a key moment for the country's future. pic.twitter.com/QoEREOlxj0 — NetBlocks (@netblocks) January 11, 2026







وانطلقت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني)، وما نجم عنه من تقلبات حادة في سعر الصرف وانعكاسات مباشرة على أسعار الجملة والتجزئة.



وتركّزت التحركات الاحتجاجية في عدد من المدن الكبرى، قبل أن تتطوّر في بعض المناطق إلى اشتباكات مع قوات الأمن، ترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي القائم.





وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، في حين أكدت السلطات الإيرانية مقتل عدد من عناصر الأمن خلال المواجهات، دون الكشف عن حصيلة دقيقة للضحايا.



