ستة بلدان تترشح لاحتضان كاس افريقيا للأمم 2027

اعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس ان ست دول من بينها الجزائر ترشحت لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2027.

واوضحت الكاف في بيان نشرته على موقعها الرسمي انها استقبلت اربع ملفات لكل من الجزائر ومصر وبوتسوانا بالإضافة إلى ملف ثلاثي مشترك بين دول كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وحددت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم تاريخ 23 ماي القادم كآخر اجل للاتحادات الأعضاء لتقديم ملفاتها النهائية فيما ستكون الفترة ما بين 1 جوان و15 جويلية 2023 مخصصة للقيام بزيارات تفقدية لهذه الدول.

وسيتم الاعلان عن البلد المنظم لنهائيات كاس افريقيا للأمم 2027 في تاريخ لم يحدد بعد.

وكانت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم قد قررت في 6 افريل الفارط فتح مجال الترشح لتنظيم كأس افريقيا للامم 2027 بعد أن أبدت العديد من الدول نيتها في تنظيم هذا الموعد القاري.

يذكر ان الجزائر أودعت في وقت سابق من هذا العام ملف ترشحها لإحتضان كاس افريقيا للامم 2025. وسيتم الكشف عن البلد المنظم للنهائيات قبل شهر سبتمبر المقبل.

ومعلوم أن كأس أمم افريقيا 2023 ستجرى بكوت ديفوار من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024.



