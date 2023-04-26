صحة: ست سيارات إسعاف هبة صينية لتونس

أشرف وزير الصحّة علي المرابط اليوم الأربعاء بحضور سفير جمهوريّة الصّين الشعبيّة بتونس وان لي Wan Li على موكب تسلّم هبة صينية تتمثّل في ست (06) سيّارات إسعاف.



ونوه الوزير بالتّعاون المثمر القائم بين الجمهورية التونسية وجمهوريّة الصّين الشّعبية الذّي يشمل عديد البرامج والمشاريع الصحّية، مشيدا بمعاضدة الصّين للنظام الصحّي التّونسي خلال مجابهة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها.

ومن جهته، أبدى السفير الصّيني عزم بلاده مواصلة هذا التّعاون وتنويع مجالاته.









