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تونس ضيفة شرف الدورة السابعة للمهرجان الدولي للأم المثالية بمصر

Publié le Mardi 25 Avril 2023 - 17:18 قراءة: 1 د, 10 ث
      
قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، إنّه تم اختيار الجمهورية التونسيّة ضيفة شرف الدورة السابعة للمهرجان الدّولي للأمّ المثالية التي ستلتئم يوم 3 ماي 2023 بساحة معبد الكرنك بالأقصر بجمهوريّة مصر العربية.


وأوضحت الوزيرة، في تصريح إعلامي على هامش موكب إطلاق الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع، أن لجنة تنظيم المهرجان الدولي للأم المثالية ستحتفي بالتجربة التونسية في المجال الأسري وستسلط الأضواء على خصائص المقاربة التونسية وما تعتمده من برامج وآليات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأمهات ودعم قدراتهن على التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال.

وأضافت إنه سيتم خلال فعاليات المهرجان، وباعتبار ان تونس ضيفة شرف، تكريم الأم المثالية، مرشحة تونس، سامية ملوش وتقديم شهادة أم تونسية حاضنة للأطفال فاقدي السند من قرى "س و س"، مبينة أن تونس رشحت الأم سامية ملوش من بين سير ذاتية لقائمة طويلة من المترشحات للقب الأم المثالية من مختلف ولايات الجمهورية.

وأفادت أن المهرجان الدولي للأم المثالية برمج حصة مسائية خاصة بتونس تتضمن فقرات تنشيطية وثقافية للتعريف بالموروث التونسي والترويج لصورة تونس من خلال عرض أشرطة وثائقية ومطويات وفقرة شعرية حول الأم يؤمنها الشاعر محمد الغزي.

ومن المبرمج أن تلقي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كلمة تونس في حلقة نقاشية حول "المرأة العربية، تمكين وإنجاز بين تحديّات الحاضر وطموحات المستقبل"، تنظمها جامعة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة مشوار التنموي، وتشارك فيها مجموعة من الباحثات المصريات والباحثة التونسية هاجر خنفير.

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