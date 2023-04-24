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انس جابر لن تشارك في دورة مدريد بسبب الاصابة

Publié le Lundi 24 Avril 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت لاعبة التنس التونسية انس جابر مساء اليوم الاثنين عدم مشاركتها في دورة مدريد للتنس وعدم الدفاع عن اللقب التي كانت فازت به السنة الماضية.
واوضحت جابر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الفحوصات التي اجرتها اكدت اصابتها بتمزق عضلي خفيف في ربلة الساق يستوجب منها الركون للراحة لوقت اضافي من اجل التعافي .
وكانت انس جابر المصنفة رابعة عالميا تعرضت للاصابة في الدور نصف النهائي من دورة شتوتغارت الالمانية اضطرت بموجبها الى الانسحاب من المباراة.
ويذكر ان اللاعبة التونسية كانت فازت بلقب دورة مدريد من فئة 1000 نقطة، السنة الماضية، اثر تغلبها في الدور النهائي على الامريكية جيسيكا بيغولا (2-1).




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