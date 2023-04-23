الخارجية: "تونس تقرّر إجلاء أفراد الجالية التونسية المقيمين بالسودان الراغبين في ذلك"

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، أن مصالحها، وفي ضوء التطورات الجارية بجمهورية السودان الشقيق، "تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة ،أوضاع الجالية التونسية المقيمة بهذا البلد، من خلال خلية الأزمة التى تمّ تركيزها للغرض وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة، للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية، انطلاقا من يوم غد الإثنين، 24 أفريل 2023.



وأضافت الخارجية في بلاغ لها اليوم الأحد، أنه تم، لهذا الغرض، "الاتصال بكافة أفراد الجالية وضبط قائمة إسمية في الراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم".



كما نشرت السفارة التونسية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم، داعية إياهم توخى أقصى درجات الحيطة.



وقالت الوزارة إن التنسيق جار ومتواصل مع وزارة الدفاع الوطني، "للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة أبناء الجالية التونسية إلى أرض الوطن".



وأفادت كذلك بأنها وجّهت البعثتين الدبلوماسيتين لتونس، بكل من الخرطوم والقاهرة، "للقيام بالاتصالات اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل، لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف".



يُذكر أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي اندلعت منذ السبت 15 أفريل 2023، خلّفت 256 قتيلا و1454 مصابا، حسب ما أعلنت عنه أمس السبت نقابة أطباء السودان.







