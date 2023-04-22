الداخلية تضع حلولا تفاديا للكثافة المرورية بالمدخل الجنوبي للعاصمة بمناسبة انتهاء عطلة العيد

وضعت وزارة الداخلية حلولا مرورية على ذمة مستعملي الطريق بالمدخل الجنوبي للعاصمة ، وذلك بمناسبة انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.



وتأتى هذه التدابير، وفق بلاغ صادرعن الوزارة اليوم السبت، تفاديا للكثافة المروريّة التي يُمكن أن يشهدها هذا المدخل الذى يشهد أشغال تهيئة، والمساهمة في الحفاظ على سيولة حركة الجولان.



وتتمثل هذه الحلول التي وضعتها إدارة شرطة المرور في استعمال الطريق الوطنيّة رقم 1 وذلك بالدّخول عبر المنعرج في اتجاه ملعب رادس ثم مُفترق المدينة الجديدة فمُفترق شوشة -رادس ومنهُ في اتجاه قنطرة رادس - حلق الوادي ثم الإلتحاق بوسط العاصمة أو الضاحية الشماليّة ، أو استعمال المنعرج من ناحية بنك الإسكان في اتجاه قنطرة شوشة - رادس.



كما دعت الوزارة مستعملي الطريق الى استعمال قنطرة لاكانيا والمرور عبر مُفترق الورديّة 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثم قنطرة الريفولن فشارع المنصف باي إلى غاية شارع المغرب العربي (طريق الزاد 4).



ووضعت إدارة شرطة المرور كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية اللازمة لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق ودعتهم عند الضرورة إلى الإتصال بأرقام هواتفها التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201





