وفاة مارادونا: ثمانية أشخاص سيحاكمون بتهمة "القتل"

ستتم محاكمة ثمانية أشخاص متورطين في وفاة نجم كرة القدم العالمي دييغو مارادونا في نوفمبر 2020 في الأرجنتين.



وسيحاكم المتهمون الثمانية بمن فيهم طبيب مارادونا الشخصي بتهمة "القتل غير العمد" التي يعاقب عليها بالسجن من 8 إلى 25 عامًا.

وأكدت محكمة الاستئناف في منطقة سان إيسيدرو (شمال بوينوس آيريس) أمس الثلاثاء أنه سيتم محاكمة المتهمين الثمانية بعد رفض استئنافهم.



ويتعلق الأمر بالمتهمين الثمانية وهم جراح الأعصاب ليوبولدو لوك، والطبيبة النفسية أغوستينا كوزاكوف، والمتخصص النفسي كارلوس أنخيل دياز ومنسقة المصلحة الطبية، نانسي إديث فورليني والممرض المنسق ماريانو أرييل بيروني؛ والممرضان ريكاردو عمر ألميرون وداهيانا خيزيلا مدريد؛ والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.



ويعتقد المدعي العام أن المتهمين الثمانية لم يحترموا "مهمتهم للعمل في إطار الممارسة الطبية الجيدة".

في الوقت الحالي، لم تأمر المحكمة بالحبس الاحتياطي للمتهمين الذين سيحاكمون في حالة سراح.

ومن بين المتهمين الثمانية، سيتعين على جراح الأعصاب والطبيب النفسي الإجابة عن تهمتين أخريين: "استخدام وثيقة خاصة مزورة" و"اعتماد وثيقة مزورة".



