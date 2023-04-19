Babnet

دوري نجوم قطر - فرجاني ساسي هداف مع الدحيل امام الريان

Publié le Mercredi 19 Avril 2023 - 09:53 قراءة: 0 د, 29 ث
      
ساهم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي في فوز فريقه الدحيل خارج القواعد على الريان 4-3 في المباراة التي اقيمت امس الثلاثاء لحساب الجولة التاسعة عشرة لدوري نجوم قطر.
وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 45 عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1.
وارتقى الدحيل بفضل هذا الفوز الى الصدارة برصيد 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين على العربي صاحب المركز الثاني.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 265223


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 19 أفريل 2023 | 28 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:31 18:59 16:01 12:25 05:41 04:08
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1325°-1523°-1522°-1325°-14
  • Avoirs en devises
    21720,4

  • (18 Avril)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,35852 DT        1$ =3,05589 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 Avril)   1377,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    