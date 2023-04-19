دوري نجوم قطر - فرجاني ساسي هداف مع الدحيل امام الريان

ساهم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي في فوز فريقه الدحيل خارج القواعد على الريان 4-3 في المباراة التي اقيمت امس الثلاثاء لحساب الجولة التاسعة عشرة لدوري نجوم قطر.وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 45 عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1.وارتقى الدحيل بفضل هذا الفوز الى الصدارة برصيد 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين على العربي صاحب المركز الثاني.