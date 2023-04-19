دوري نجوم قطر - فرجاني ساسي هداف مع الدحيل امام الريان

ساهم لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي في فوز فريقه الدحيل خارج القواعد على الريان 4-3 في المباراة التي اقيمت امس الثلاثاء لحساب الجولة التاسعة عشرة لدوري نجوم قطر.
وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 45 عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1.
وارتقى الدحيل بفضل هذا الفوز الى الصدارة برصيد 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين على العربي صاحب المركز الثاني.
وسجل فرجاني ساسي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 45 عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1.
وارتقى الدحيل بفضل هذا الفوز الى الصدارة برصيد 45 نقطة متقدما بفارق نقطتين على العربي صاحب المركز الثاني.
📹 فيديو | هدف #الدحيل الثاني عن طريق اللاعب فرجاني ساسي#الريان_الدحيل ١-٢#الريان_الدحيل | #دوري_نجوم_QNB@DuhailSC pic.twitter.com/ZUCDVFffvF— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) April 18, 2023
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